Au terme d’un match âpre et disputé, le FC Barcelone a été tenu en échec (2-2) par Valence, à domicile. Auteur d’un doublé, Lionel Messi a permis aux Blaugranas d’éviter un camouflet à domicile. Mais la Pulga a fini le match au ralenti, touché à la cuisse droite. Soigné plusieurs minutes sur le bord du terrain, l’Argentin a plongé le Camp Nou dans un silence de cathédrale. Quatre jours avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le Real Madrid (06/02, 21h), le capitaine blaugrana laisse planer le doute sur sa participation au prochain Clasico.

Aux alentours de la 70e minute, peu de temps après avoir égalisé, Lionel Messi s’est plaint d’une gêne à la jambe droite et a dû être soigné par le médecin et le physiothérapeute du club, recevant un massage en plein match. Après quelques minutes d’incertitude, Leo Messi était de retour sur le terrain, Ernesto Valverde utilisant son dernier changement en remplaçant Coutinho par Malcom. Selon la presse espagnole, Messi souffre d’une contracture à la cuisse droite et est incertain pour le match contre le Real Madrid de mercredi. Au micro de Barça TV, Ernesto Valverde a déclaré que l’Argentin « souffre d’un problème mineur, mais nous ne savons pas encore. Demain, nous allons connaître la portée exacte de la blessure », faisant toutefois preuve d’un certain optimisme : « nous pensons que cela peut ne pas être trop mauvais ».