Depuis plus d’une semaine, tout le monde parle d’un éventuel rachat du FC Nantes, Waldemar Kita aurait en sa possession une offre de 60 millions d’euros provenant d’un fonds d’investissement anglo-américain.

On se demande donc bien qui pourrait être encore là ensuite. Selon 20 Minutes, Franck Kita pourrait rester tout comme son père, Waldemar, mais dans d’autres fonctions. Le coach Vahid Halilhodzic devrait encore être là même si Thierry Braillard, qui a apporté l’affaire avait sondé Bruno Genesio et Sabri Lamouchi. Enfin, à la tête de ce fonds d’investissement, un homme d’affaires britannique, Benjamin Leigh Hunt. On ne sait pas grand-chose sur lui hormis le fait qu’il a créé pas moins de onze sociétés, dont neuf ont déjà été dissoutes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10