Jeudi soir, les autorités anglaises ont annoncé que le corps qui avait été repêché dans la carcasse de l’avion était celui d’Emiliano Sala. Les hommages se sont donc multipliés ces derniers jours pour l’attaquant argentin, qui devait rejoindre Cardiff City en janvier dernier. Suite à cette triste nouvelle, le FC Nantes avait donc décidé de mettre les dernières places disponibles du match contre le Nîmes Olympique (ce dimanche à 15h, 24e journée de Ligue 1) au prix symbolique de 9€, le numéro que portait le joueur de 28 ans.

Et ce match se jouera à guichets fermés à la Beaujoire. Les Canaris viennent en effet d’annoncer la nouvelle sur leur site internet : « pour qu’un maximum de supporters puisse, avec les joueurs, rendre un ultime hommage à Emiliano à l’occasion de Nantes - Nîmes, tout le stade était proposé au tarif unique de 9€. Toutes les places ont été prises. Aucun guichet du stade ne sera ouvert dimanche. Les seules places qui pourraient encore être disponibles le seront via la bourse d’échange officielle du club. Rendez-vous dimanche 15h pour honorer et partager ensemble une pensée pour Emiliano. »