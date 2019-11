Rien ne va plus entre Federico Chiesa et la Fiorentina ! Après son refus d’entrer en jeu contre le Hellas Vérone, le club de Florence a décidé de prendre les choses en main. Pour cela, le président Rocco Commisso a rencontré le père et agent du joueur, Enrico Chiesa, ce mercredi pour une réunion au sommet.

Et selon Sport Mediaset, les différentes parties ont décidé de ne pas prolonger leur aventure commune où le joueur est sous contrat jusqu’en 2022. Si Chiesa est bien sur le marché des transferts, il ne sera pas vendu à un club de Serie A (la Juventus et l’Inter le courtise depuis un moment) mais la priorité sera de le céder à un club étranger. Aucune offre concrète n’est encore arrivée précise le média local mais l’international italien ne manquera pas de sollicitations dès cet hiver.