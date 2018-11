Suite des révélations des Football Leaks. La cible est une nouvelle fois le super agent, Jorge Mendes. Le Portugais, représentant de Cristiano Ronaldo ou encore José Mourinho, ne paierait pas d’impôt sur les dividendes sur les profits de son entreprise Gestifute grâce à un habile montage financier, rapporte Mediapart. Alors que ces dividendes sont taxés à hauteur de 28% au Portugal, Mendes transformerait celles-ci en plus-values sur des ventes d’actions, non imposées dans ce même pays. Rattrapé par la patrouille, l’affaire est jugée en appel.

En 2012, il aurait décidé d’exporter ce système aux Pays-Bas, hormis une différence. En effet, il donnerait gratuitement à sa femme les dividendes, puis les rachèterait, via une nouvelle holding. Lui et sa femme auraient donc touché près de 67 M€ venant des profits de la société Gestifute à Amsterdam, sans que cela soit soumis aux impôts sur les dividendes (15% aux Pays-Bas). Jorge Mendes s’est défendu, dans des propos recueillis par l’European Investigative Collaborations, ou EIC (dont fait partie Mediapart, NDLR). « J’ai toujours été résident fiscal au Portugal, où je déclare tous mes revenus, y compris ceux reçus à l’étranger, et où je paie toutes les taxes liées à ces revenus. » Les Football Leaks n’en finissent plus d’éclabousser le monde du ballon rond.