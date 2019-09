Septième de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Getafe à l’occasion de la 7e journée, avec l’ambition de décrocher un premier succès à l’extérieur cette saison ! Les Blaugrana ont déjà concédé deux défaites et un match nul loin du Camp Nou. Mais pour tenter d’enrayer cette mauvaise passe, Ernesto Valverde devra composer sans Léo Messi, Ansu Fati ni Ousmane Dembélé, blessé de dernière minute et forfait cet après-midi.

Pour ce match, le Barça se présente en 4-3-3, avec ter Stegen dans le but, une défense composée de Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Junior. Au milieu, Busquets est accompagné par Frenkie de Jong et Arthur. Alors que devant, Antoine Griezmann et Luis Suarez sont rejoints par Carlés Pérez, qui vient tout juste de parapher un nouveau contrat. En face, Getafe comptera sur Jaime Mata et Angel, 5 buts à eux deux, pour poursuivre la belle série à domicile (2N, 2V, tcc).

Les compositions d’équipes :

Getafe : Soria - Damian, Djéné, Bruno, Nyom - Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella - Jaime Mata, Angel

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior - Arthur, Busquets, de Jong - Carlés Pérez, Suarez, Griezmann

