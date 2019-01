Sans club depuis la fin de son aventure à Sunderland mi-septembre, Papy Djilobodji s’est engagé avec l’En Avant de Guingamp lundi. Passé par le FC Nantes ou encore le Dijon FCO, le défenseur sénégalais a officiellement été présenté devant la presse ce mercredi, à trois jours du 32e de finale de Coupe de France face à Pontivy. Après le discours de Bertrand Desplat, le président de l’EAG, le joueur de 30 ans est revenu sur sa signature. Et l’ancien milieu du club breton, Mustapha Diallo (aujourd’hui à Nîmes, ndlr), a joué dans son choix.

« Je suis venu pour prendre le relai (de Mustapha Diallo, ndlr) et faire de belles choses avec Guingamp. J’ai eu le président, le coach, ils m’ont très bien parlé. Donc j’ai directement été intéressé pour venir à Guingamp. Il y a l’opération commando que l’on va bien commencer dès samedi. Pour le moment, on travaille bien et on suit le coach. J’espère qu’on réussira et qu’on arrivera à se maintenir très rapidement. On va tout donner pour le club », a lâché Papy Djilobodji en conférence de presse.