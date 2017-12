Pilier de l’équipe d’Amiens la saison passée (27 matches – 1 but), Jordan Lefort avait grandement participé à la montée du club Picard en Ligue 1. Mais cet été, ce solide défenseur central axe gauche a décidé de quitter Amiens pour continuer sa progression en Ligue 2. Et c’est à Quevilly-Rouen qu’il a débarqué en prêt. Malgré une situation sportive et extra-sportive compliquée, le défenseur formé à Strasbourg est l’une des rares satisfactions de la saison au sein du club normand et a joué tous les matches de son club depuis le début de la saison.

Présent dans l’équipe type de la dernière journée de Ligue 2, Lefort est suivi par cinq clubs de Ligue 1 à savoir Caen, Angers, Dijon, Strasbourg et Troyes. Mais le n°24 fait aussi l’objet de convoitises au-delà de la France. Selon nos informations, Hanovre en Bundesliga, et un club de Serie A dont le nom n’a pas filtré ont été séduits par le profil du gaucher de 24 ans, qui ne devrait quoi qu’il arrive pas rester en Picardie.