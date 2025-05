Le Bayern Munich a bouclé l’arrivée de Jonathan Tah

Les départs s’enchaînent au Bayer Leverkusen avec le coach Xabi Alonso qui devrait aller au Real Madrid et le capitaine Jonathan Tah qui sera libre dans les prochains jours. Si d’autres éléments comme Jeremie Frimpong (Liverpool), Alejandro Grimaldo (Real Madrid) ou encore Florian Wirtz (Bayern Munich, Manchester City et Real Madrid) peuvent également prendre la tangente, Jonathan Tah lui est à la recherche d’un nouveau point de chute.

Suivi de longue date par le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, le joueur de 29 ans a pris sa décision comme le révèlent nos confrères allemands de Fussball Transfers. Jonathan Tah aurait choisi le Bayern Munich et aurait trouvé un accord sur les termes du contrat avec le Rekordmeister. Si c’est bouclé, il faudra attendre un peu pour l’officialisation, car l’agent du joueur Pini Zahavi représente aussi Leroy Sané et essaye d’en profiter pour mettre la pression sur le Bayern Munich par rapport à la prolongation de l’ailier allemand, mais cela n’affectera pas l’issue du dossier Jonathan Tah.