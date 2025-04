Bayer Leverkusen : Jonathan Tah annonce son départ

Le Bayer Leverkusen va devoir essuyer un départ cet été. Si cela n’est pas une surprise, Jonathan Tah (29 ans) vient de confirmer qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain. Le défenseur central, qui a rejoint le Bayer Leverkusen en 2015, vient d’annoncer son départ à l’issue de la saison, sans en dire plus sur sa prochaine destination.

"«Tout a été dit dès le début. Il y a eu un moment où j’ai pris la décision de ne pas prolonger mon contrat et de ne pas rester ici et cela reste ainsi. Non, pour être honnête, je n’ai pas de fenêtre de tir pour la suite. Mais le club est au courant. Et tout a été communiqué très ouvertement de ma part, comme depuis le début», a indiqué le défenseur, qui disputera son dernier match à Mayence, en mai. Jonathan Tah pourrait ainsi rejoindre le FC Barcelone, qui le suit de près depuis de longs mois déjà.