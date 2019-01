Sambou Sissoko (19 ans), défenseur de Tours (14 apparitions en National 1 cette saison), attire les regards. Et pas seulement en France, où l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’était penchés sur son cas l’été dernier.

Selon nos informations, l’international U20 tricolore (3 sélections) possède de sérieuses touches en Belgique, où des écuries de haut de tableau de Jupiler Pro League apprécient son profil.