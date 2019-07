Il y a un an, Issa Diop a quitté la Ligue 1. Le défenseur central a pris la direction de West Ham. Rapidement, le Français a mis tout le monde d’accord en Premier League. Forcément, certaines écuries se sont manifestées. C’est le cas de Manchester United qui a eu plusieurs échanges à son sujet. Diop était l’alternative des Red Devils, dont la priorité est Harry Maguire (Leicester). Toutefois, les Mancuniens avaient fait une offre verbale pour l’ancien joueur de West Ham.

Selon nos informations, celle-ci était d’une cinquantaine de millions d’euros (55 millions). L’idée était d’offrir environ 50 millions d’euros aux Hammers et d’ajouter un joueur dans l’affaire, à savoir Marcos Rojo ou Phil Jones. Une proposition qui n’a pas vraiment enchanté West Ham qui avait fixé le prix de son joueur à environ 80 M£ (87,5 millions d’euros). Mais il aurait pu partir pour une somme un peu moins élevée (un peu plus de 65 millions selon nos informations). Diop a aussi tapé dans l’oeil d’Arsenal. D’après nos informations, les Gunners sont venus aux nouvelles et se sont renseignés sur le prix du joueur il y a trois semaines. Un départ cet été semble compliqué pour Issa Diop, qui a visiblement fait forte impression pour sa première année en Premier League.

