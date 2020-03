L’une des attractions du prochain mercato estival devrait se nommer Lautaro Martínez (22 ans). Excellent cette saison dans le duo qu’il forme avec Romelu Lukaku avec le maillot de l’Inter Milan (16 buts et 4 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues), l’international argentin est pisté depuis de nombreuses semaines par le FC Barcelone. Les Blaugranas verraient en lui le successeur idéal de Luis Suarez (33 ans) sur le long terme, alors que le numéro 9 du club catalan a lui-même validé l’arrivée du joueur.

Le FC Inter News précise que le Barça a d’ores et déjà soumis une offre, d’environ 7M€ annuel pour un contrat de 5 ans, au clan du natif de Bahía Blanca. Soit plus que la proposition de renouvellement du bail faite par les dirigeants transalpins à Lautaro Martínez, sous contrat en Lombardie jusqu’en juin 2023. Les Nerazzurri, toujours selon le média italien, ont soumis il y a deux mois une prolongation qui le ferait émarger à seulement 3,5M€ par an. Les décideurs catalans ne souhaiteraient d’ailleurs pas payer la clause libératoire de l’Argentin (111M€). Ainsi, le FC Barcelone songe à soumettre une somme de 70M€, accompagnée de deux joueurs : Arturo Vidal et Nelson Semedo. Reste à savoir si cela suffira à convaincre l’Inter de lâcher l’un de ses meilleurs atouts, alors que le Real Madrid, Chelsea, Manchester City et Manchester United lorgnent également l’attaquant intériste, qui devrait vivre un été relativement agité.