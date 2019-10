Annoncé avec assistance à la tête de l’Olympique Lyonnais après le départ de Sylvinho, le profil de Laurent Blanc (53 ans) a finalement été mis de côté pour laisser place à Rudi Garcia (55 ans). Cité comme son étant l’adjoint de l’ancien entraîneur du PSG en cas de nomination à l’OL, Jean-Louis Gasset (65 ans) est revenu sur le manque de considération pour l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France comme il l’a rapporté pour l’Équipe.

« Je pensais donc qu’il était l’homme idéal, pour se relancer et relancer le club. Cela aurait fait d’une pierre deux coups. Ce qui m’a surpris aussi, ce sont les réactions derrière [...] Comme il est inattaquable sur sa carrière de joueur, on l’attaque sur autre chose. On manque de respect à ce grand monsieur qu’est Laurent Blanc [...] Une fois qu’il a défini la ligne directrice, je lui montre ce qu’il veut voir lors des séances. À la fin, c’est Laurent qui travaille et décide de tout. Il a adopté un mode de fonctionnement à l’anglaise. Quand ce sont les autres, c’est bien. Quand c’est lui, c’est un fainéant. C’est insupportable, tout ce que l’on dit sur lui », a avoué l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne.