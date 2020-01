Âgé de 66 ans, Jean-Louis Gasset est plus proche de la fin de sa carrière d’entraîneur que du début. Sans club depuis huit mois et son départ de l’AS Saint-Etienne, l’ancien adjoint de Laurent Blanc aux Girondins de Bordeaux, en Equipe de France ou encore au Paris Saint-Germain se sent prêt à relever un dernier challenge, comme il l’a confié à L’Equipe hier. Et le technicien français a une idée bien précise en tête.

« Devenir sélectionneur ? À 50 ans, cela me gavait. Pas assez de travail. Mais aujourd’hui, oui, cela me plairait. J’aimerais devenir sélectionneur, découvrir des pépites, m’entretenir avec les joueurs majeurs, construire un groupe en un temps record, vivre le rush du match qui compte, puis la compétition, l’euphorie d’un pays et comprendre pourquoi, quand des Français réussissent, on les appelle les sorciers blancs. Une CAN (Coupe d’Afrique des Nations), ce serait un truc terrible à vivre. Devenir sélectionneur offrirait le bon dosage, un bon compromis entre mon amour du football et ma famille », s’est livré Jean-Louis Gasset au quotidien sportif. L’ancien coach du MHSC ou encore des Verts n’a jamais remporté de trophée en tant qu’entraîneur principal.