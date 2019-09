Consultant pour RMC dans l’After Foot, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Jérôme Rothen est revenu sur l’arrivée de Mauro Icardi dans la capitale francilienne. Pour lui, ce transfert se déroule en trompe l’oeil : « Icardi je voulais en parler. Bien sûr que c’est un super joueur. C’est évidemment un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain. C’est un nom qui marque les esprits. J’ai l’impression que c’est l’arbre qui cache la forêt. Ça cache le manque de recrue à des postes clefs. A commencer par les latéraux. »

Il a ensuite expliqué que cela pourrait causer des problèmes avec Edinson Cavani en particulier : « non ça va créer des problèmes car quand tu rajoutes des egos - et il en a un sacré c’est normal car c’est un super joueur - dans le vestiaire ...Comment va le prendre Cavani ? Comment les deux vont jouer ensemble car je ne vois pas les deux avec Mbappé à droite et Neymar à gauche. Je souhaite bon courage à Thomas Tuchel car je ne sais pas comment ça va prendre. »

