Présent dans le groupe A de cette Ligue des Champions 2019-2020, le Paris Saint-Germain est assuré de finir à la première place après son match nul contre le Real Madrid (2-2) mardi soir au Stade Santiago Bernabeu. Quelques jours après ce résultat, Juan Bernat est longuement revenu sur le match dans la capitale espagnole sur RMC. Si le latéral espagnol a critiqué la performance parisienne, il a surtout évoqué l’avenir en C1. Et pour le joueur de 26 ans, tout est possible cette saison.

« C’est un peu tôt pour le dire. (...) On a une grande équipe, bien renforcée dans certains secteurs comme au milieu de terrain. On a vraiment une grande équipe et, si on joue ensemble, on pourra faire de grandes choses. Après, la Ligue des champions c’est toujours des moments déterminants où il faut aussi un peu de chance. L’année dernière, en huitièmes, on a eu une malchance énorme. On a beau avoir dominé pendant 90 minutes, ce manque de chance on l’a eu contre Manchester et on ne veut pas que ça se reproduise », a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux mois avec les huitièmes de finale.