Le week-end dernier, la Juventus s’était imposée 2-1 face à Sassuolo, lors d’une rencontre marquée par les deux premiers buts de Cristiano Ronaldo en Italie. Douglas Costa avait cependant fait parler de lui - en mal - avec un enchaînement tacle-coup de coude-crachat sur un adversaire.

« Je demande pardon à tous les supporters de la Juventus et à mes coéquipiers. Ce que j’ai fait était moche, j’en suis conscient et je demande pardon à tout le monde. Cet acte isolé n’est pas représentatif de ce que j’ai toujours montré au cours de ma carrière », expliquait le Brésilien après le match. Et on apprend désormais, via Sky Italia, qu’il a écopé d’une sanction de quatre rencontres.