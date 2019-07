Annoncé proche de Manchester United ces derniers jours, Nicolas Pépé n’a toujours pas choisi sa destination. Le LOSC attend qu’il se décide, pour récupérer un maximum de liquidités. Parmi les clubs intéressés, il y avait Naples.

Et le club italien est visiblement toujours en course, puisque selon les information de Sky Italia et de RMC, l’agent du joueur est présent dans la cité du sud de l’Italie. Il doit rencontrer la direction du Napoli afin de discuter des conditions d’un possible contrat.

