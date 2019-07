Après plusieurs saisons compliquées du côté de l’Angleterre, Saido Berahino (25 ans) aura sa chance avec un club de Ligue 1. Selon l’Equipe, le Nîmes Olympique a mis à l’essai sur cette fin du mois de juillet.

Anciennement une grande coqueluche du football anglais, espoir avec l’Angleterre U21 (11 matchs, 10 buts), l’avant-centre, qui joue aussi ailier, est à Stoke City et sort une nouvelle fois d’une saison compliquée (23 matchs de Championship, 3 bus et une passe décisives). Transparent lors de la CAN 2019 avec le Burundi (3 matchs, 3 défaites, 0 but inscrit), il pourrait jouer dès samedi contre Toulouse en amical.

