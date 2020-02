Ce n’était un secret pour personne : Manchester United était à la recherche d’un attaquant de pointe lors du dernier mercato hivernal, notamment pour pallier la blessure de l’habituel titulaire, Marcus Rashford (22 ans, fracture de fatigue au dos). Odion Ighalo (30 ans) est finalement venu renforcer les rangs des Red Devils dans les toutes dernières minutes du marché des transferts, prêté par le Shanghai Shenhua jusqu’au terme de la saison.

Mais l’une des cibles des décideurs mancuniens se nommait Joshua King (28 ans), l’attaquant norvégien passé par Old Trafford (deux apparitions) évoluant à Bournemouth. Et The Athletic révèle que le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, a appelé les dirigeants des Cherries pour leur mettre la pression et tenter une approche de dernière minute. « Vous avez 15 minutes pour accepter notre offre (pour King), ou nous allons signer un joueur évoluant en Chine », leur a-t-il ainsi déclaré. Face au silence radio de Neill Blake, le directeur général de Bounemouth, MU a bel et bien tenu parole et est allé chercher l’international nigérian dans l’Empire du Milieu.