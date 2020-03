Jude Bellingham a beau n’avoir que 16 ans, il risque d’animer le marché des transferts à l’issue de la saison. Véritable pépite anglaise, le milieu de terrain central de Birmingham impressionne sur les pelouses de Championship. Cette saison, le protégé de Pep Clotet a déjà disputé 32 rencontres de championnat, dans lequel il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Mais le jeune talent des Blues a l’embarras du choix pour son avenir.

Le Mirror révèle que le natif de Stourbridge devra choisir entre Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich ainsi que le Borussia Dortmund pour continuer sa carrière, qui s’annonce prodigieuse. Le départ du droitier mesurant 1,80m de son club formateur semble ne faire aucun doute à l’issue de l’exercice 2019-2020, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Birmingham. Toutes les formations intéressées sont prêtes à s’aligner sur le montant réclamé par les pensionnaires de St Andrew’s, et le transfert devrait osciller entre 16M€ et 33M€, bonus inclus. Jude Bellingham, qui reste indécis, a en tout cas récemment visité les installations des Red Devils...