Alors que l’Atlético de Madrid a dominé l’AS Monaco sur le score de 2-0, l’autre match programmé à 18h55 mettait aux prises le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Sur sa pelouse de la RZD Arena, la formation de Yuri Semin s’est imposée 2-0.

Après un but contre son camp de Donk (43e), Ignatjev a trouvé le chemin des filets au retour des vestiaires (54e). Cette victoire permet au FC Porto et Schalke 04, qui s’affrontent ce soir, de valider leur billet pour le prochain tour. Le club moscovite (4e, 3 points) revient de son côté à un point de la formation turque (3e, 4 pts) et a encore un espoir de jouer la Ligue Europa en deuxième partie de saison.