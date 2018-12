L’équation était simple pour le Paris Saint-Germain. En effet, si les Franciliens s’imposaient ce soir contre l’Étoile Rouge de Belgrade, les hommes de Thomas Tuchel verraient les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain.

Et les Français l’ont fait ! Dès la première mi-temps, on sentait que Cavani et compagnie en avaient sous la semelle. C’est d’ailleurs l’Uruguayen qui trouvait la faille suite à une accélération de Kylian Mbappé (10e). Juste avant la pause, Neymar y allait de son but après s’être amusé de la défense serbe (40e). Au retour des vestiaires, les locaux faisaient pression et trouvaient la faille par Gobejic suite à un centre mal détourné par Thiago Silva et un angle mal fermé par Buffon (56e). On craignait alors un peu, mais Marquinhos donnait de l’air aux siens de la tête sur un coup franc de Di Maria (74e). En toute fin de rencontre, Mbappé y allait aussi de son but, bien décalé par Neymar (90e +2). Le Paris SG s’impose 4-1 et finit premier de son groupe.