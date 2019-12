Large vainqueur du Nîmes Olympique ce vendredi soir (4-0), l’Olympique Lyonnais s’est un peu rassuré après une défaite à domicile face au LOSC (0-1) mais avant une rencontre ô combien importante face à Leipzig afin de décider du futur de Rudi Garcia et ses hommes en Europe. En effet, tout est encore jouable dans ce groupe G en Ligue des Champions. L’idée est donc simple : si les Gones battent le RB Leizpig au Groupama Stadium, ils seront qualifiés grâce à la différence particulière. Buteur vendredi soir, Houssem Aouar (21 ans) est intervenu en zone mixte sur ce match à enjeu qui aura lieu mardi soir (à 21h00).

« On est prêts. On joue à domicile. C’est une finale pour nous, quoi qu’il arrive on sera prêts. On sait aussi qu’au niveau du jeu, tout n’a pas été parfait encore une fois. On va bosser sur ces choses-là, sur le fait d’avoir un peu plus de fluidité dans le jeu. Mais on est prêts mentalement. Notamment grâce à ce résultat », a-t-il expliqué.