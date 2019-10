Raheem Sterling est bien le monsieur plus de Manchester City. Plutôt habile en Premier League (6 buts en 8 matches), l’attaquant international anglais a délivré une masterclass face à l’Atalanta Bergame lors du troisième match de la phase de poules du groupe C de la Ligue des Champions.

Avec 3 buts et une passe décisive, l’ancien de Liverpool a mis au supplice la défense du club italien et a grandement participé au carton de son équipe 5-1. Il remporte donc le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions et devance donc Kylian Mbappé qui a réalisé la même performance face au FC Bruges et qui aurait pu prétendre lui aussi à cette récompense.