Alors que le temps presse, le rachat de l’OGC Nice par le groupe INEOS n’a toujours pas été officialisé. L’Autorité de la concurrence, qui examine et doit valider le dossier, travaille sur le sujet depuis un moment maintenant et devrait rendre un verdict positif d’ici quelques jours.

C’est en tout cas ce qu’affirme sa présidente Isabelle Da Silva dans un message diffusé sur Twitter cette nuit. « L’instruction du rachat de l’OGC Nice par INEOS se poursuit à un rythme très soutenu et pourrait aboutir dans les tout prochains jours (avant la fin de la semaine). L’Autorité de la Concurrence s’attache à examiner le rachat dans les délais toujours le plus court possible. »

