Recruté cet été par le Real Madrid, Andriy Lunin (19 ans) s’est vu dans la foulée prêter à Leganés par la Casa Blanca. Mais cette dernière semble vouloir rapatrier son jeune gardien de but dans la capitale espagnole plus vite que prévu. C’est ce que rapporte le quotidien sportif AS.

Alors que les Merengues craignent un départ de Keylor Navas cet hiver, relégué sur le banc par Thibaut Courtois, les dirigeants souhaiteraient faire revenir le portier ukrainien afin de pallier l’éventuel départ du Costaricien. Problème, Lunin refuserait de quitter son actuel club en plein milieu de la saison pour gagner du temps de jeu là-bas, lui qui n’a joué que 4 matches toutes compétitions confondues (3 titularisations). Un nouveau casse-tête en vue pour le Real.