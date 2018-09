Respectivement 14e et 18e de Liga avant le match de ce soir, Villarreal et Valence s’affrontaient dans un derby qui sentait la poudre. Malgré des effectifs de qualité, les deux équipes n’ont pas encore effectué leur match référence et manquent de confiance. Et après la cinquième journée de Liga, les choses n’ont pas évolué.

Les deux équipes n’ont pas réussi à faire de grandes différences. L’expulsion de Dani Parejo à l’heure de jeu n’a pas changé grand-chose et les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille. Villarreal devient treizième, Valence grimpe au quinzième rang mais la confiance n’est toujours pas de mise.