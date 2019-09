Devant au tableau d’affichage grâce à un but de Nordin en première période (34e), Saint-Etienne a coulé en seconde période sur la pelouse d’Angers et repart avec une lourde défaite 4-1 dans la valise.

Après l’égalisation de Capelle après la pause (48e), l’entrée de Casimir Ninga a été décisive. L’international tchadien est apparu à la 69e minute et a eu le temps d’inscrire un triplé en... onze minutes seulement (78e, 86e, 89e). Le SCO grimpe à la 2e place du classement et possède même la meilleure attaque du championnat. À l’inverse, les Verts sont au plus mal avec une 17e place.

