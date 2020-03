Ajaccio recevait Lorient pour le choc de cette 28e journée de Ligue 2. Battu trois fois lors des quatre derniers matches, le leader lorientais avait besoin de points pour rebondir et reprendre un matelas d’avance. Sans Courtet, prêté par les Merlus, les Corses devaient l’emporter pour remonter sur le podium. Mission accomplie pour l’ACA qui s’impose 1-0 à François-Coty.

Dominateurs en première période, les insulaires ont dû attendre la seconde mi-temps pour concrétiser. Bayala a inscrit l’unique but de la rencontre d’une belle aile de pigeon sur corner (52e). Les Bretons ont bien tenté de revenir durant la dernière demi-heure mais ils se sont heurtés à une grosse résistance adverse et à un manque de réalisme devant. Avec cette victoire, les Corses reprennent la 2e place de Ligue 2, et reviennent à seulement deux points de Lorient. Tout est relancé à dix matches de la fin du championnat.