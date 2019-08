Ça ne fait plus aucun doute : Yusuf Yazici jouera au LOSC cette saison. Parti de Turquie pour rallier la France, le milieu offensif sify va prochainement devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste. La Voix du Nord indique que le joueur sera officiellement annoncé demain et dévoile d’ailleurs ce soir les dessous de l’opération.

Ainsi, Yazici coûtera 16,5 M€ aux Lillois, mais ce n’est pas tout. Edgar Ié fera le chemin inverse et les Dogues conserveront 50% du prix de revente de leur futur ex-joueur. Quant à Trabzonspor, il touchera 20% d’une éventuelle plus-value sur une revente de Yazici.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10