En ouverture de la Premier League, Liverpool s’est facilement imposé face à Norwich City (4-1). Cependant, les Reds ont perdu leur gardien Alisson Becker (26 ans), qui s’est blessé après un dégagement. Une blessure au mollet qui devrait lui faire manquer le prochain gros rendez-vous du vainqueur de la dernière Ligue des Champions.

Le portier sera absent de la Supercoupe de l’UEFA qui va opposer les hommes de Jürgen Klopp à Chelsea, mercredi, au Vodafone Park en Turquie. « Mercredi, il ne jouera pas - avec toute mon expérience, je peux déjà le dire. Il est blessé, bien sûr, alors il faut voir combien de temps cela durera » a exprimé l’Allemand en conférence de presse d’après-match.

