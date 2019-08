La Premier League 2019-2020 vient de débuter ! Liverpool et Norwich s’affrontent en ce moment même à Anfield Road pour la première rencontre de la 1ère journée. Les Reds ont très bien débuté cette partie puisque ces derniers mènent actuellement 3-0. Mais la formation de Jürgen Klopp vient de perdre Alisson Becker sur blessure...

Après une glissade sur un six mètres, l’international brésilien est resté au sol, visiblement touché à la jambe droite. Malgré l’intervention du staff médical, le gardien âgé de 26 ans n’a pas pu continuer la partie. Adrian a donc pris sa place à la 39e minute. Un premier coup dur pour Liverpool alors que la saison vient juste de commencer.

39' - We're forced into a substitution, as @AdriSanMiguel comes on to make his Reds debut to a big Kop welcome, replacing the injured Alisson.

[3-0]#LIVNOR

— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019