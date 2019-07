Alors qu’ils se sont rencontrés en phase de poules de la dernière Ligue des Champions, Liverpool et Naples s’affrontent aujourd’hui à Murrayfield à l’occasion d’un match amical. Une rencontre importante pour la préparation des deux équipes en vue de la saison 2019-2020.

Les Reds de Liverpool s’organisent dans un 4-3-3 avec Simon Mignolet dans les buts. Devant le portier belge, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joël Matip et Andy Robertson. Fabinho évolue en sentinelle auprès de Jordan Henderson et James Milner. Enfin, Divock Origi est épaulé par Georginio Wijnaldum et Alex Oxlade-Chamberlain en attaque.

De son côté, le Napoli propose un 4-4-2 avec Alex Meret dans les cages. Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Nikola Maksimovic et Mario Rui forment la défense tandis que Piotr Zielinski et Simone Verdi forment le double pivot. Alignés en attaque, Arkadiusz Milik et Dries Mertens sont soutenus par Lorenzo Insigne et José Callejon.

Les compositions :

Liverpool : Mignolet - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Wijnaldum, Origi, Oxlade-Chamberlain

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui - Callejon, Verdi, Zielinski, Insigne - Milik, Mertens

