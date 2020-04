En annonçant samedi avoir pris la décision de mettre au chômage partiel son personnel non joueur, Liverpool s’attirait les foudres de ses supporters et des observateurs du football anglais. De vives critiques qui 48 heures après, obligeaient le club à faire machine arrière et s’excuser publiquement. Si le club de la Mersey a reconnu avoir pris une mauvaise décision, il l’a mauvaise sur un point.

Cette décision d’annoncer le chômage partiel a été précipitée comme l’a annoncé une source du club à The Athletic. Les dirigeants des Reds pensent qu’un autre club de Premier League a divulgué des détails à ce sujet. Liverpool avait pris part à des discussions impliquant d’autres clubs de l’élite sur la façon dont ils géreraient cette crise liée au coronavirus. Ce qui s’était dit était considéré comme confidentiel par les Reds, ce qui pour d’autres ne l’était certainement pas.