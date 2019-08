Après le rachat de l’OGC Nice par INEOS, les Aiglons s’activent sur le marché des transferts. Et deux recrues sont attendues dans les prochaines heures : Kasper Dolberg et Alexis-Claude Maurice (21 ans). Les deux joueurs étaient même présents mercredi soir dans les travées de l’Allianz Riviera pour la rencontre face à Marseille. Leurs transferts ne font plus aucun doute.

Et l’attaquant français a annoncé son départ de Lorient sur les réseaux sociaux : « C’est une page qui se tourne pour moi aujourd’hui, je quitte mon club de toujours, le FC Lorient. J’ai tout vécu ici depuis mon arrivée à 16 ans : premier contrat, premier match, premier but, première passe décisive... je ne garderai que de bons souvenirs de mon passage au club, et j’espère que vous aussi d’ailleurs. [...] Je souhaite à mes coéquipiers de retrouver très vite la Ligue 1 et j’espère revenir jouer au Moustoir, même si c’est avec un autre maillot. »

