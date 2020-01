Après les arrivées de Reinier au Real Madrid et Bruno Guimarães à l’Olympique Lyonnais, une autre pépite brésilienne pourrait prochainement rejoindre l’Europe, et plus précisément Manchester City. D’après Globo Esporte, les Citizens souhaitent rapatrier Yan Couto (17 ans) de Coritiba et proposent 15 millions d’euros.

Le latéral droit n’a pas réalisé ses débuts professionnels avec son club. Il fait cependant partie de la sélection brésilienne qui a remporté cet automne la Coupe du Monde U17. Bien que le FC Barcelone soit également sur le coup, le club mancunien a l’avantage puisque son homologue catalan ne propose que 5 millions d’euros. Les enchères sont lancées. Affaire à suivre.