Leroy Sané (24 ans) était en passe de signer au Bayern Munich l’été dernier mais une rupture des ligaments croisés du genou est venue changer la donne. Si le club bavarois n’oublie pas l’international allemand, son club, Manchester City songerait, lui, à prolonger son joueur à en croire Metro. Un choix fort alors que le Bayern a continué de montrer son intérêt pour le joueur pendant sa rééducation.

Le natif d’Essen est reconnaissant envers son club actuel, désireux de le garder dans ses rangs. La situation a totalement changé et s’il venait à rester, Leroy Sané n’aurait plus qu’un an de contrat. En ce qui le concerne, l’Allemand doit reprendre l’entraînement début février. Tout est relancé et son futur pourrait finalement ne pas se dessiner en Bavière.