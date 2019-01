Depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United va beaucoup mieux. Les Red Devils sont sixièmes, à hauteur d’Arsenal et à seulement 6 points de Chelsea, quatrième. Parmi les hommes en forme, on peut évidemment citer Paul Pogba ou encore Anthony Martial. Mais offensivement, un élément se distingue : Marcus Rashford. Et ce dernier pourrait être bientôt prolongé.

Selon le Mirror, le joueur de 21 ans doublerait son salaire qui atteindrait en cas de prolongation 170 000€ par semaine, sachant que l’international anglais sera en fin de contrat à l’été 2020. Buteur à six reprises lors des neuf derniers matches, Marcus Rashford est séduisant balle au pied, à l’image de son club depuis quelques semaines désormais, et sa prolongation pourrait ravir l’état major mancunien...