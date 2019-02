Considéré comme l’un des principaux chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le duel entre Manchester United et le Paris Saint Germain s’annonce vraiment passionnant. A domicile, les Red Devils s’organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les cages. Le portier espagnol est épaulé en défense avec Ashley Young, Victor Lindelöf, Eric Bailly et Luke Shaw. Ander Herrera et Nemanja Matic forment le double pivot tandis que Paul Pogba est situé légèrement plus haut. Le trio offensif est composé de Jesse Lingard, Anthony Martial et Marcus Rashford.

En face, Thomas Tuchel articule le Paris Saint-Germain en 4-2-3-1 avec Gianluigi Buffon dans les cages. Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat forment la ligne défensive tandis que Marco Verratti et Marquinhos prennent place au coeur du jeu. Dani Alves, Julian Draxler et Angel Di Maria évoluent un cran plus haut. Kylian Mbappé prend la pointe de l’attaque parisienne.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Bailly, Shaw - Herrera, Pogba, Matic - Lingard, Rashford, Martial

Paris Saint-Germain : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Dani Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé