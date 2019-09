Considéré comme le nouveau Zidane, Marvin Martin (31 ans) a connu quelques soucis dans cette carrière qui semblait rêvée. Depuis que le Lille OSC l’a acheté pour 10 millions d’euros au FC Sochaux-Montbéliard, les performances de l’ancien international (15 sélections) sont en chute libre. Après le Dijon FCO et le Stade de Reims, le milieu offensif est désormais libre de tout contrat et pourrait rejoindre un nouveau club comme le rapporte Le Parisien.

En effet,le Français s’entraîne avec Chambly, le club promu cette saison en Ligue 2. Et les dirigeants de l’actuel onzième de Ligue 2 souhaiterait le recruter. Les négociations seraient même avancées. "Si on signe, ce sera sur la base d’un contrat d’un an plus une autre en cas de maintien [...] Cela devrait se faire. On est sur la bonne route pour trouver un accord. On devrait se voir lundi pour finaliser. Marvin Martin est une chance pour Chambly, mais Chambly est une chance pour Marvin Martin" a assuré le président du club Fulvio Luzi.

