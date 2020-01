Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a pu vivre de grandes émotions ces dernières années, avec notamment l’obtention du titre de champion de France en 2012, quand son père, Louis, était encore à la tête du club. Interrogé par le site Allez Paillade, il a été invité à composer son onze montpelliérain de légende.

Il prend la forme d’un 4-3-3 avec Jourdren au but, Hilton et Blanc en défense centrale, Baills à droite et Bedimo à gauche. En sentinelle, on retrouve Saihi, accompagnés de Delaye et Rouvière en relayeurs. Le trio d’attaque est composé de Ferhaoui sur l’aile droite, Utaka côté gauche et Giroud en pointe.