Bien qu’elle dispose de 24 franchises pour le moment dans son championnat, la Major League Soccer continue de s’agrandir. La ligue nord-américaine est pour le moment composée de 21 formations venant des États-Unis et de 3 issues du Canada va connaître la saison prochaine l’arrivée de deux nouvelles équipes. Tout d’abord, l’Inter Miami de David Beckham mais aussi le Nashville SC. Des équipes telles qu’Austin, Sacramento et Saint-Louis vont suivre en 2021 et 2022.

Dans un peu plus de deux ans, on pourrait d’ailleurs se retrouver à trente franchises en MLS puisque la ville de Charlotte vient d’obtenir un ticket pour participer à ce championnat à partir de 2021. Si aucun logo et nom n’a encore été trouvé, cela ne saurait tarder. Au cours des dernières années, Atlanta United, Los Angeles FC ou encore New York City ont été créés et jouent même les premiers rôles. Preuve que le football continue de se répandre à travers le pays de l’oncle Sam.