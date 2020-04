À peine arrivé, Bruno Fernandes nourrit déjà beaucoup d’ambitions avec Manchester United. Le néo-Mancunien veut redorer le blason du club et cela passe par des titres. Le milieu de terrain portugais espère que ses coéquipiers sont sur la même longueur d’onde que lui et ont cette soif de la victoire. Il l’a fait savoir via une interview pour le site officiel du club.

« Je suis venu à Manchester pour gagner, pour gagner des titres, la Premier League, la Ligue des champions, tout. Nous connaissons le potentiel de Manchester, nous avons beaucoup de qualités. Nous avons déjà une grande équipe, mais celui qui vient doit venir gagner. Je veux que les joueurs aient faim de titres et de tout. » Ses déclarations vont donner du baume au cœur aux supporters des Red Devils, eux qui veulent voir leur équipe préférée dominer le football anglais et international comme dans les grandes années sous Sir Alex Ferguson.