Une piteuse 10e place en Premier League (9 pts), un triste match nul (0-0) contre AZ Alkmaar en Europa League, Manchester United n’est plus que l’ombre de lui-même. Ancien joueur des Red Devils entre 2009 et 2012, Michael Owen a sévèrement critiqué la gestion d’Ole Gunnar Solskjær et s’inquiète pour la suite de la saison.

« Je dirais que Manchester United est maintenant une équipe intermédiaire. Je ne pense pas qu’ils figureront parmi les six premiers cette saison. Ce doit être le pire Manchester United depuis des décennies, avant que Sir Alex Ferguson ne prenne la relève. Le point que je voudrais à souligner est que, à bien des égards, Ole Gunnar Solskjaer a consciemment affaibli son équipe, tacle le Ballon d’Or 2001 sur les antennes de BT Sport. Se débarrasser de joueurs comme Lukaku, Herrera, Darmian, Sanchez, Smalling... Il sait qu’il pourrait améliorer son équipe avec ces joueurs, mais je pense qu’il est d’avis qu’il faut reculer de quelques pas pour avancer. Il l’a fait exprès en pensant : ‘Ok, nous devons juste nous débarrasser des joueurs. OK, ils sont probablement meilleurs que ce que nous avons, mais vont-ils nous emmener là où nous voulons aller ?’ La réponse est non, alors vous repartez presque de zéro et je pense que c’est ce qu’a fait Ole Gunnar Solskjaer. »

