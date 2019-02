Auteur de son premier but en professionnel avec le Paris Saint-Germain face à Manchester United lors de la victoire 2-0 à Old Trafford, le défenseur Presnel Kimpembe était fier d’avoir contribué à la victoire. C’est donc avec le sourire qu’il s’est présenté en zone mixte, où il a raconté, à sa manière, son but.