Dans quinze jours, Manchester United affrontera le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation qui ne manquera pas de piment tant les Red Devils renaissent de leurs cendres depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Dans une interview accordée à RMC Sport, le technicien intérimaire de United a exprimé toute son excitation avant cet affrontement.

« Paris, c’est un énorme challenge, une équipe fantastique. C’est génial de voir combien cette équipe a évolué lors des 10, 12 dernières années. Le jour du tirage au sort, j’étais en Norvège à la maison avec mon fils. On se demandait qui on voulait affronter et qui on voulait éviter. Le PSG est un des pires tirages possible, mais en même temps, on est aussi très impatients. C’est un vrai test pour une équipe comme Manchester United, de jouer contre des joueurs comme Mbappé, Cavani, Neymar… Sans doute le meilleur trio d’attaque en Europe… derrière celui de Manchester, » a ainsi analysé le technicien norvégien.