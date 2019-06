L’ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, a livré son avis sur la situation du club anglais, en donnant des conseils mercato à l’actuel entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjær, avec lequel il a évolué pendant trois saisons à MU (entre 2004 et 2007). Et pour l’avant-centre de D.C. United, l’équipe mancunienne doit priser l’achat de jeunes joueurs prometteurs plutôt que de grandes stars au nom ronflant : « La première chose à faire pour Ole (Gunnar Solskjær) est de constituer l’équipe, et je ne pense pas que faire venir un ou deux joueurs pour 100 millions de livres sterling va aider les joueurs déjà présents, a ainsi confié Rooney à la BBC. Ole devrait mieux dépenser entre 30 et 40 millions de livres sterling pour des recrues au fort potentiel, afin de constituer l’équipe autour de ces cinq ou six joueurs. »

« Vous pouvez faire venir des joueurs à la Ronaldo, Messi, Ramos ou Bale, mais cela vous coûtera 350 M£, a poursuivi l’ex-international anglais (120 sélections). Vous les ferez jouer deux ans et vous perdrez cet argent. Le club a besoin de se reconstruire avec des joueurs plus jeunes, mais ils doivent être assez bons et je pense que les supporters vont comprendre qu’ils ne vont probablement pas disputer le titre en Premier League l’année prochaine. Laissons à Ole le temps de constituer une équipe pour les deux ou trois prochaines années, qui pourra alors décrocher la Premier League et la Ligue des champions. »

