Arrivé en cours de saison pour remplacer le Portugais Miguel Cardoso, Vahid Halilhodzic a souvent laissé entendre que son avenir au FC Nantes était incertain. Très éprouvé par une saison marquée par le drame Sala et des résultats irréguliers, le Bosnien a de nouveau évoqué le sujet en conférence de presse. Et encore une fois, l’ancien coach du PSG n’a pas rassuré ceux qui souhaitent le voir poursuivre l’aventure sur les bords de l’Erdre.

« Nantes sans coupe d’Europe, ce n’est pas intéressant. Il faut un projet sportif et la construction d’une équipe compétitive. Il faut aussi des moyens économiques pour avoir des bons joueurs qui apportent un plus. C’est ça qui m’intéresse. S’il y a un projet pour réussir mes idées et si on écoute Vahid, pourquoi pas ? Il faut que le club trouve les moyens pour avoir cette ambition. Le chantier est énorme, énorme », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ouest-France.